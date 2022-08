Giovanna Ewbank atende pedido da filha e radicaliza o visual: Vou me acostumar

21/08/2022 | 10:11



Alerta de mãe descolada! Giovanna Ewbank não perde a oportunidade de curtir bons momentos com os filhos e, sempre que pode, aproveita para sair da rotina. Desta vez, a influenciadora digital radicalizou o visual após um pedido da primogênita, Tití Gagliasso. No último sábado, dia 20, as duas apareceram com os cabelos em tons de rosa.

Títi me fez um pedido hoje. Claro que eu atendi. Daqui a pouco mostro pra vocês o que foi, Gio fez suspense.

Nas redes sociais, a loira mostrou que mãe e filha passaram o dia no salão de beleza para pintar as pontas dos fios de pink. Com a transformação pronta, Ewbank publicou um vídeo do antes e depois.

Olha aí o resultado! Gostaram? Ela amou demais! Eu? Ah...vou me acostumar [risos], o importante é que ela amou!, disse nos Stories.