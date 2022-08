Jennifer Lopez e Ben Affleck se casam pela segunda vez em cerimônia extravagante de quase dois milhões de reais

21/08/2022 | 09:11



Os pombinhos não se cansam de dizer SIM! Jennifer Lopez e Ben Affleck estão tão apaixonados que decidiram se casar pela segunda vez no último sábado, dia 20. Desta vez, diferentemente do que ocorreu em Las Vegas, a cerimônia ocorreu sem pressa, de forma extravagante e na frente de diversas celebridades e amigos.

De acordo com o New York Post, o casório aconteceu na casa do ator, na Geórgia, Estados Unidos, e a propriedade estava toda decorada com ornamentos brancos para a celebração de três dias. JLo usou um vestido de alta costura da grife Ralph Lauren feito na Itália especialmente para a ocasião, além do icônico véu que se estendia vários metros atrás dela, cobrindo o chão. Affleck estava de terno branco para combinar com o mozão.

O responsável por fazer a oficialização dos votos foi o coach de celebridades Jay Shetty. Ainda segundo o veículo, os convidados chegaram em carros de luxos e entregaram aos guardas o que pareciam ser convites com desenhos de pássaro. Imagens aéreas feitas por paparazzi mostraram que o dress code do casamento era modelito branco para todos.

Na lista de artistas presentes estava Matt Damon, Kevin Smith e Jason Mewes. Ao que parece, a ex-esposa de Affleck, Jennifer Garner, não apareceu por lá.

Inclusive, a segurança foi reforçada para que nenhum penetra tivesse a chance de entrar. Segundo o Daily Mails, grandes portões foram instalados e carros de polícia estavam parados na frente da propriedade, enquanto guardas entregavam pulseiras aos visitantes.

No total, o evento custou cerca de 400 mil dólares, em torno de dois milhões de reais. Uau!