Harry Kane dá vitória ao Tottenham e chega à marca história no Campeonato Inglês

20/08/2022 | 11:00



O centroavante Harry Kane foi o nome do jogo na vitória do Tottenham de 1 a 0 sobre o Wolverhampton neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Ao anotar o único gol do jogo, o astro atingiu o posto de maior artilheiro por um único clube na competição.

O resultado deixou os Spurs com sete pontos na classificação em três rodadas. O triunfo foi consolidado no segundo tempo após a cobrança de escanteio. Perisic desviou n primeiro pau e o atacante inglês apareceu para completar de cabeça e sacramentar a vitória.

Kane chegou aos 185 gols no Campeonato Inglês superando a marca de 184 bolas na rede que pertencia ao argentino Sérgio Agüero.

Em jogo bastante amarrado na etapa inicial pela disposição das duas equipes em apostar na marcação, o Tottenham teve dificuldades para impor o seu ritmo.

No segundo tempo, depois do gol, o Wolverhampton saiu mais para o jogo tentando o gol de empate. Mesmo assim, o Tottenham apresentou dificuldades no seu setor de criação e pouco ameaçou o adversário.

A partida contou ainda com a participação do atacante brasileiro Richarlison. Ele entrou no segundo tempo e, num jogo com poucas oportunidades, ele acabou tendo uma atuação discreta.

O Wolverhampton tem um início de competição complicado. Em três jogos, a equipe ainda não venceu, sofreu a sua segunda derrota e tem somente um ponto conquistado.