Filha de Juliano Cazarré não tem previsão de deixar UTI

20/08/2022 | 10:11



Apesar do quadro clínico da filha de Juliano Cazarré estar progredindo a cada dia, a pequena ainda não tem previsão de deixar a UTI. De acordo com o jornal O Globo, Letícia Cazarré, a esposa do ator de Pantanal, contou na última sexta-feira, dia 19, que Maria Guilhermina seguirá internada por um tempo.

Ela ainda está fragilizada, mas melhorando a cada dia. Graças a Deus.

A criança nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, e passou por duas cirurgias para corrigir as válvulas do coração.