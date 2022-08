Obituário - 21 de agosto de 2022

Ademi Medici

Do Diário do Grande ABC



21/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Elvira Piva da Silva, 101. Natural de Araras (São Paulo). Residia no bairro Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dorival Cardoso dos Santos, 88. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ida Quaquarini Martins, 88. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Vitor dos Santos, 87. Natural de Virgínia (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de São Lourenço (MG).

Elvira Buratin Spezzotto, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Gentini, 85. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Memorial da Paz, em São Carlos (SP).

Nair Jorge da Silva, 82. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 15, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena de Oliveira Faria, 79. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Costureira. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Juvandete Bertolina de Melo, 78. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Luque Reina, 76. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Sá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amélio Francisco Vieira, 70. Natural de Floresta (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Terezinha Santos Silveira, 70. Natural de Resende (Rio de Janeiro). Residia no bairro Silveira, em Santo André, Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilson Felix de Oliveira, 64. Natural de Paranavaí (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Haroldo Avancini, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Jovelina de Jesus dos Santos, 60. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Cezar de Oliveira Roque, 58. Natural de Divinolândia (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Luiz Bigarani, 58. Natural de Tambaú (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Mecânico. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ribamar Pereira da Silva, 56. Natural de Valença do Piauí (PI). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana de Assis Ferreira dos Santos, 50. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio da Silva Rodrigues, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Fiscal. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Anúsia dos Santos Lima Rosa, 48. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Memorial Phoenix.



SÃO BERNARDO

Maria José de Brito, 106. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Jardim Pinheiros, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Francisca de Luna Rangel, 97. Natural de Aurora (Ceará). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Manoel Pedro Targino, 90. Natural de Jati (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Jorge Francisco, 86. Natural de Volta Grande (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Maria Luiza de Oliveira, 81. Natural de Batatais (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Saudade, em Batatais.

Maria Helena Reinaldo Kuhlmann, 78. Natural de Bragança Paulista. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Rufino de Souza, 77. Natural de Teresina (Piauí). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Almerinda Silva, 77. Natural de Ibirapitanga (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Agenária Borges Galo, 77. Natural de Araxá (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Maria das Dores Souza Soares, 76. Natural de Marti (RN). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Angelo Aparecido Cardoso, 74. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastiana Augusto Vieira, 72. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Iara Lopes Xavier, 70. Natural de Planalto (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Josué Santos, 66. Natural de Itaporanga d''Ajuda (SE).

Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Lie Jitosho, 53. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Eduardo João Braga, 34. Natural de São Caetano. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

Leonilde Barbosa Vieira, 84. Natural de Tambaú (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carmela Papa Monteiro, 79. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Natalina Martins Araujo, 71. Natural de Piracaia (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 15, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Francina Rosa de Oliveira, 87. Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Mario Luiz Pereira, 82. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Alaíde Monteiro da Silva, 81. Natural de Rio Casca (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Rubens Ambrósio, 77. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Zeferino Fernandes de Souza, 77. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Miguel Sobrinho dos Santos, 65. Natural de Várzea Nova (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Gonçalves, 62. Natural de Dona Euzebia (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Walmir Marinho dos Anjos, 62. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Juraci José Flores, 61. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no Parque Grajaú, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro (SP).

Ivone da Conceição de Almeida Silva, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Plínio Almeida, 90. Natural de Guarapuava (Paraná). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria Pizzolatto, 84. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

Valdir Breviglieri, 77. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Rubens Rodrigues Silva, 72. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Lisandro Matos Monteiro, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Jaci Vieira da Silva, 94. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Santo André. Cemitério São José.

Júlio Franciscano Tiago, 76. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Camila Pereira Alves, 43. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Maria Martins do Nascimento, 59. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia na Vila Lopes, em Rio Grande da Serra. Agente de serviços escolares. Dia 15, em Santo André.