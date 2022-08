Moro e Alvaro Dias seguem empatados no PR: Real Time aponta vantagem de ex-juiz

16/08/2022 | 17:57



Candidatos ao Senado pelo Paraná e ex-aliados políticos, o ex-juíz Sérgio Moro (União) e Alvaro Dias (Podemos) estão empatados tecnicamente, aponta a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 16. Moro aparece com 30% das intenções de voto contra 27% de Dias e, tendo em vista a margem de erro, de três pontos porcentuais para mais ou para menos, considera-se que há um empate técnico.

O candidato do Partido Liberal (PL), Paulo Martins, ficou em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto.

A nova rodada da Real Time Big Data aponta uma diminuição na distância entre os dois primeiros colocados, sendo que Moro perdeu um ponto porcentual e Dias avançou um. Na última pesquisa, divulgada no dia 21 de julho, o ex-juiz aparecia com 31% contra 26% de seu ex-aliado. Antes de o ex-juiz lançar sua pré-candidatura ao Senado no dia 12 de julho, era Álvaro quem liderava as pesquisas.

Desta vez, de acordo com a pesquisa, 12% dos entrevistados responderam que irão votar em branco e 15% não souberam ou não responderam.

Aline Sleutjes (PROS) e Rosane Ferreira (PV) receberam, cada uma, 2% das intenções de voto. Já os candidatos Orlando Pessuti (MDB), Laerson Matias, Desiree Salgado (PDT) e Carlos Saboia (PMN) receberam 1%.

A pesquisa contatou 1.500 entrevistados por telefone entre os dias 13 e 15 de agosto, e está registrada na Justiça Eleitoral sob o código PR- 06612/2022. O nível de confiança é de 95%.