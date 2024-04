Charge - 26 de abril de 2024

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), passou a dividir sua agenda entre compromissos oficiais do cargo e a pré-campanha de sua sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), nome governista à sucessão municipal. Advogado especialista em direito eleitoral disse que atividades podem caracterizar abuso do poder econômico e, talvez, conduta vedada. Tucano alegou que não faz nada ilegal.

Morando e Flávia passaram parte da manhã de ontem gravando vídeos em frente ao Hospital de Urgência de São Bernardo, no Centro. O chefe do Executivo também utilizou suas lives semanais nas redes sociais, nas quais se serve do auxílio de servidores da Secretaria de Comunicação – alguns deles foram citados durante a exibição –, para impulsionar o nome da sobrinha.