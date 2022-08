Zagueiro do Crsytal Palace recebe ameaças de morte após atrito com Darwin Núñez

16/08/2022 | 15:20



O zagueiro Joachim Andersen, do Crystal Palace, relatou ter recebido ameaças de morte pelas redes sociais após se desentender com Darwin Núñez, do Liverpool, durante o empate por 1 a 1 entre as duas equipes na última segunda-feira, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. No lance, Andersen provocou Núñez e o empurrou por trás. Como resposta ao ato, foi acertado no queixo por uma cabeçada do uruguaio de 23 anos, principal reforço do time de Anfield para a atual temporada, que acabou expulso. O zagueiro levou amarelo.

Além das ameaças, o defensor dinamarquês disse que foi atacado com uma série de ofensas pessoais."Recebi entre 300 e 400 mensagens deste tipo na noite passada. Eu entendo que vocês apoiam um time, mas é preciso parar de agir desta forma on-line", escreveu em uma publicação no Instagram, rede social na qual foi abordado pelos torcedores. "Espero que a Premier League e o Instagram façam alguma coisa a respeito", completou.

Na sequência, ele divulgou imagens de algumas das mensagens recebidas, entre ameaças e ofensas. "Vai se fo? Eu vou te matar. Você e sua família", escreveu um dos usuários. "Então você grita, empurra e aponta para alguém, mas cai como um idiota patético quando se viram e te enfrentam? Que criança você", disse outro.

Há muitas mensagens que mencionam a família do jogador, desejando que "tenham uma longa vida dolorosa" ou que contraiam doenças e morram. De acordo com a imprensa inglesa, Andersen também teria contatado a polícia, mas ele não mencionou isso na postagem. Um porta-voz da Premier League afirmou que a entidade entrou em contato com o Crystal Palace para oferecer suporte ao jogador.

Expulso por causa da cabeçada em Andersen, Darwin Núñez perderá os próximos três jogos do Liverpool, conforme prevê a regra do Campeonato Inglês em caso de expulsão por cartão vermelho direto. Por isso, ele não estará em campo na próxima segunda-feira, quando o time comandado por Jürgen Klopp faz clássico com o Manchester United.