16/08/2022 | 10:10



Nova paixão? Segundo informações do jornal Metrópoles, Simaria estaria apaixonada pelo galã de novela mexicana William Levy. Ao que tudo indica, o ator conquistou completamente o coração da cantora e a aproximação do par teria supostamente acontecido em 2021 através de mensagens. A sertaneja teria inclusive revelado aos irmãos Caio Mendes e Simone as conversas que teve com o astro por direct do Instagram.

Durante a badalada festa de 40 anos de idade de Simaria, realizada em junho, Caio já dava pistas da paixão por ela durante entrevista ao Fofocalizando.

Dona Simaria está com paquera novo. É verdade, estou falando sério. Pelo que eu sei, isso tem uns dois meses de papo, mas ela é muito mole, muito lenta. Não o conheci, ela me falou sobre o rapaz, mas ele não é daqui. Ele é famoso, não canta, parece que ele atua.

O jornal ressaltou que a artista já havia feito comentários públicos anteriormente sobre William Levy em gravação com sua irmã para o YouTube. Foi nesta ocasião em que ela revelou ter feito o convite ao astro para participação em um videoclipe de sua dupla com Simone, além de cobrir o ator de elogios e mostrar fotos sensuais dele.

Como você viu, Simaria recentemente sofreu com boatos de que estaria apaixonada pelo marido de sua irmã, e Kaká Diniz chegou a se pronunciar e desmentir toda a história. A sertaneja também teve seu nome atrelado ao do DJ Ivis após o colunista Thiago Sodré afirmar que eles estariam vivendo um romance.