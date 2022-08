Sede do São Caetano vira alvo de busca e apreensão

Renan Soares

Especial para o Diário



16/08/2022 | 08:53



A sede e loja oficial do São Caetano Futebol foram alvos de busca e apreensão na manhã de ontem, nos bairros Olímpico e Cerâmica, em São Caetano. A Polícia Civil, em conjunto com unidades distritais e especializadas, realizaram a segunda fase da Operação Hades, mesma que já havia prendido em maio deste ano o CEO do clube, Manoel Sabino Neto. Além das dependências do clube, o apartamento de Nairo Ferreira de Souza, ex-presidente do time, também foi vistoriado.

A operação tem como objetivo combater às atividades de organizações criminosas que comercializam espaço em via pública e extorquem ambulantes da feirinha da madrugada, popular ponto de vendas e encontro de comerciantes na região do Brás.

Além dos espaços físicos, ainda se investiga a distribuição de energia, a segurança armada, e o fornecimento de máquinas de cartão de crédito e débito por parte dos líderes do local. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na Capital e no município do Grande ABC.

Nos locais, as equipes da Polícia Civil fizeram vistorias em armários e gavetas, a fim de achar provas que colaborassem nas investigações. Manoel Sabino Neto é um dos suspeitos de estar envolvido nos esquemas ilícitos. O mandatário foi preso em maio deste ano em seu escritório em Alphaville. Na época, foram apreendidos simulacros de arma de fogo calibre 38 e espingarda, além de quantias em dinheiro e bolsas do clube. Sabino responde às acusações em liberdade.

Em nota, o São Caetano Futebol se pronunciou sobre a operação realizada na sede do clube na manhã de ontem e afirmou que a ação não tem nenhuma ligação com o trabalho desenvolvido pelo departamento de futebol. O clube lamentou o que definiu como “exposição a qual novamente o time é submetido pelos canais de comunicação”, e reiterou que colaborou sempre com as autoridades de segurança nas investigações.

“O São Caetano Futebol é um time tradicional do país com rica colaboração dentro dos campos ao longo dos anos e que atualmente busca através do futebol retornar ao protagonismo esportivo, e aguarda ansiosamente para que tudo seja esclarecido e sua imagem não sofra mais nenhum desgaste por meras falácias e perseguições pessoais”, afirmou o clube.