Consenso e bom senso

15/08/2022 | 00:01



Finalmente o bom senso prevaleceu e, por consenso, os três prefeitos das cidades mantenedoras definiram os nomes dos dirigentes da Fundação do ABC até dezembro do ano que vem. A instituição estava com comando interino desde abril, quando a mandatária titular Regina Maura Zetone, em atitude totalmente intempestiva, renunciou ao cargo. Na sexta-feira, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, que já vinha conduzindo os trabalhos interinamente, foi escolhido presidente, com Maria Odila Gomes Douglas na vice-presidência e Bruno Vassari na secretaria-geral. Espera-se que a composição oficial dos postos traga a tranquilidade necessária para que a FUABC execute seu trabalho essencial.

Criada em 1967 como fundação sem fins lucrativos, a instituição atualmente gerencia a execução de atividades em parceria com diversos municípios e também com o governo do Estado, sendo fundamental para garantir o andamento das políticas do SUS (Sistema Único de Saúde) em muitas cidades – não apenas nas do Grande ABC. A despeito de sua importância, e do orçamento bilionário, a FUABC vinha enfrentando abalos sem precedentes na imagem. Tudo por causa da gestão desastrosa de Adriana Berringer Stephan, que enfrentou as mais graves denúncias, inclusive o de incluir funcionários administrativos na lista da vacina antiCovid quando a prioridade era imunizar profissionais da saúde.

O fim do mandato tampão deve sepultar as divergências políticas que atrapalharam sobremaneira a FUABC no momento em que a instituição precisava concentrar seus esforços na batalha contra o novo coronavírus. Ao se sentarem para definir, de comum acordo, o trio que vai comandar pelos próximos meses os destinos da Fundação do ABC, os prefeitos Paulo Serra (Santo André), Orlando Morando (São Bernardo) e José Auricchio Júnior (São Caetano), todos tucanos, dão prova de maturidade administrativa. O bem comum deve sempre suplantar eventuais divergências – como, conforme pode comprovar uma rápida pesquisa em seu acervo, este Diário prega desde o início da crise.