Só plano de governo de Rodrigo aborda Metrô

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/08/2022



A levar em consideração os planos de governo dos três principais candidatos ao governo do Estado na eleição de outubro, o Grande ABC deverá ter, finalmente, a esperada linha de Metrô somente se o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) vencer a eleição. E, ao levar em conta as propostas informadas à Justiça Eleitoral, Fernando Haddad (PT) dará de ombros à região.

No documento de 47 páginas, Rodrigo detalha as ações de mobilidade urbana já desenvolvidas pela gestão e os projetos em andamenro que deverão ter continuidade em seu possível segundo mandato. No texto, o candidato à reeleição diz: “Vamos viabilizar os projetos, licenças, contratações e iniciar as obras do Trem Intercidades, as intervenções das linhas 5, 13, 14, 16, 19, 20 e 22, do trem entre a Capital e Sorocaba, além da expansão dos corredores e demais melhorias”.

Dessas, duas têm ligação com o Grande ABC. A mais avançada delas é a Linha 20-Rosa, que interliga a Lapa ao Grande ABC. A estimativa é de concluir o estudo até o fim do ano, que vai definir o traçado e a localização das estações. Serão 24 paradas, sendo seis na região (quatro em Santo André e duas em São Bernardo). O projeto básico deve ser licitado no ano que vem.

No plano de Rodrigo, também está a Linha 14-Ônix, que vai atender Guarulhos, São Paulo e o Grande ABC. Pela proposta, o ramal seria conectado à futura estação ABC (antiga estação Pirelli) da Linha 10-Turquesa da CPTM.

O tucano também trata do BRT-ABC, linha expressa de ônibus com 18 quilômetros, que deve estar em pleno funcionamento em 2023, e que teve início pelo Terminal Metropolitano de São Bernardo. O modal ligará Santo André, São Bernardo e São Caetano, e vai ligar a região à estação Tamanduateí, que reúne as paradas da CPTM e da Linha 2-Verde do Metrô.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), na proposta de campanha, com 44 páginas, também fala da implementação do Trem Intercidades, mas ao contrário de Rodrigo, faz conexão da linha com o Grande ABC. O ex-ministro da Infraestrutura diz: “Vamos implementar o trem, com a contratação da operação da linha entre Americana e São Paulo, passando por Campinas, Jundiaí, São Paulo e Grande ABC”.

Ainda que não tenha detalhado todos os projetos de mobilidade, Tarcísio tem falado, em seus compromissos de campanha, de mais ações que pretende executar caso conquiste o comando do Palácio dos Bandeirantes. No caso do Grande ABC, ele gravou um vídeo para apoiadores em que apresenta propostas específicas para as sete cidades. Uma das iniciativas é a reativação da estação Pirelli, em Santo André. “Temos de promover a reindustrialização. Precisamos tornar a estação Pirelli uma realidade e estender o metrô, para que atenda o Grande ABC”.

Fernando Haddad, que formulou um documento de 36 páginas, não faz qualquer menção ao Grande ABC, apesar de o PT hoje dirigir duas cidades da região: Mauá, com Marcelo Oliveira; e Diadema, com José de Filippi Júnior. Além de criticar o que foi feito, ele apenas pontua, de forma genérica: “vamos investir na infraestrutura de transporte, prioritariamente em projetos de baixo carbono, nas estruturas metropolitanas de metrô, trens, expandindo o transporte sobre trilhos pelo Estado.” Não há qualquer citação no documento do petista a alguma cidade da região.