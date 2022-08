Neymar Jr. ironiza notícias envolvendo o seu nome: Falador passa mal

10/08/2022 | 13:11



Neymar Jr. usou as suas redes sociais para ironizar as últimas notícias envolvendo o seu nome! De acordo com o jornal Extra, o craque brasileiro teria traído Bruna Biancardi durante o arraiá promovido por ele em sua mansão.

Após a repercussão do assunto, Neymar gravou um vídeo nos Stories do Instagram e mandou um recado reto e direto:

- Rá, rá, rá. Ri, ri, ri. Faladores de plantão... falador passa mal, hein? Cuidado, papai, disparou ele. Eita!

Já Bruna ainda não se pronunciou sobre o assunto. Após viajar ao lado de uma amiga durante alguns dias, ela surgiu nesta quarta-feira, dia 10, realizando alguns trabalhos e compartilhou em suas redes sociais.