Fernanda Paes Leme revela que foi convidada para o BBB20 e bloqueada por Boninho logo após recusar pedido: Volta a falar comigo

10/08/2022 | 09:10



Já imaginou ver Fernanda Paes Leme na casa mais vigiada do Brasil? O Boninho já. Inclusive, ele até convidou a atriz para fazer parte do BBB20, mas levou um não como resposta e não gostou nadinha. Durante o podcast com Giovanna Ewbank, Quem Pode, Pod, Fernanda contou que foi bloqueada pelo diretor logo após recusar o convite para participar do reality show.

- Boninho, volta a falar comigo aí, cara. Vamos voltar nossa amizade sincera. [...] E foi muito louco, eu fiquei um pouco tentada pelo motivo que eu e Boninho somos meio brigados. Fala para ele me desbloquear, já que você é amiga dele, Rafa, disse Fernanda para Rafa Kalimann, convidada do podcast.

E Lemes continuou:

- Não sei se ele me bloqueou porque eu sou uma falante de BBB, e ele bloqueia quem fala muito de BBB, ou se foi por uma coisa na época do Super Star, que rolou um mal-estar, um desentendimento entre a gente e acabou que a não trabalhamos mais juntos. Eu amava, amava trabalhar com ele e era muito recíproco.[...] O que me fez não ir, e me assusta muito, é amor/hate dos fãs do programa. Tem que ter muita coragem.

A atriz ainda fez importante reflexão sobre padrões de beleza e contou que a mãe lhe influenciou a tomar remédio para emagrecer durante a adolescência, fazendo questão de pontuar que este não é mais o pensamento dela.

- A minha mãe falava: Ah, não pode comer isso, vai engordar, tem um remedinho. Se eu ouvisse a minha mãe, eu teria sofrido uma bulimia com certeza! Eu teria ido para caminhos assim, que me assusto só de pensar! A gente sabe que nossa mãe quer nosso bem né, e é a nossa sociedade que faz isso! Tipo, a sua própria mãe te fazendo mal nesse lugar.