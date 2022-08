Do Diário do Grande ABC



09/08/2022 | 09:32



Milhões de brasileiros, muitos deles moradores do Grande ABC, começam a receber hoje transferência de dinheiro do governo federal para aliviar um pouco do pesado fardo que se acumulou sobre seus ombros durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19. Auxílio Brasil e vale-gás turbinados, além da ajuda aos caminhoneiros, devem injetar imediatamente cerca de R$ 90 milhões na economia das sete cidades. Trata-se de aporte considerável com potencial tanto para devolver a dignidade às famílias e aos profissionais mais vulnerabilizados pela crise sanitária quanto para religar o motor do desenvolvimento regional.

Os R$ 600 do Auxílio Brasil, os R$ 110 do vale-gás e os R$ 1.000 do BEm-Caminhoneiro serão essenciais para que famílias e profissionais do volante consigam superar o momento difícil por que passam. A alta desenfreada dos combustíveis, já estancada por medidas efetivas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Rodrigo Garcia (PSDB), causou estragos significativos no orçamento dos brasileiros, pois se tratam de insumos que servem de gatilho inflacionário.

Com mais dinheiro no bolso, famílias poderão voltar a consumir, o que acionará a roda da economia. Comércios vendendo mais demandarão produção, o que, por sua vez, colocará as linhas de montagem em movimento. Com as finanças nos eixos – a ponto de haver campanha para laurear o ministro Paulo Guedes com o Prêmio Nobel –, o Brasil pode, e deve, olhar com mais cuidado para a parcela menos favorecida da população. Se há uma hora propícia para o aumento dos gastos sociais, ela é chegada.

Os benefícios criados pelo presidente, cuja preocupação social vai além das palavras, serão essenciais para tirar o Brasil, e o Grande ABC, do atoleiro em que governadores o mergulharam porque não conseguiram entender os constantes alertas do Planalto, de que cuidar da economia era tão importante quanto cuidar da saúde das pessoas. A sorte do País é que, no timão, está um estadista preocupado com as futuras gerações e não com a próxima eleição.