Paulo Serra e Vinholi inauguram sede do Sebrae no Grande ABC

Da Redação



09/08/2022 | 08:04



O Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) inaugurou ontem a nova sede do seu escritório regional no Grande ABC. Reestruturada, a unidade tem agora o dobro do tamanho e da capacidade de atendimento. O novo endereço do escritório regional (Rua das Figueiras, 315, Jardim, Santo André) está aberto a interessados em abrir o próprio negócio ou buscar capacitação e orientação para melhorar a competitividade das empresas.

O local, que conta com duas salas de coworking, oferece atendimento individual, consultorias, cursos, palestras e seminários. Além disso, receberá a primeira turma presencial da ESE (Escola Superior de Empreendedorismo) no Grande ABC.

O presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), participou da cerimônia de inauguração da unidade. “Este novo equipamento é uma grande conquista para a nossa a região, gerando emprego, renda e novas oportunidades para a nossa gente”, afirmou o tucano.

O superintendente do Sebrae-SP, Marco Vinholi, destacou o entusiasmo com a inauguração da nova sede no Grande ABC. “Temos certeza que será um espaço dedicado para promover o avanço dos pequenos negócios nesta região tão importante e com grande capacidade empreendedora”, disse.

O gerente regional do Sebrae Grande ABC, Paulo Cereda, pontuou que o objetivo do escritório regional é conectar para gerar mais negócios. “Temos aqui um espaço amplo que não vai ser um concentrador, mas um irradiador do conhecimento e da inovação nos negócios no Grande ABC”, explicou o executivo do Sebrae-SP.