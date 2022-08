Obituário - 07 de agosto de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Gentil Brunatti, 83. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Piraju (São Paulo).

Sebastião Moreira Lopes, 78. Natural de Ventania (Paraná). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Brasileiro Gama, 77. Natural de Saúde (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alfredo Alves Neto, 74. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Pintor. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Graças de Oliveira, 74. Natural de Araçuaí (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Jardim da Colina.

Jonas Martins dos Santos, 68. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Bernardo dos Santos, 65. Natural de Porteiras (Ceará). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pedreiro. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilenio Lopes da Silva, 58. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Ajudante de instalações. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Alfredo Luiz Cardoso da Silva, 75. Natural de Volta Redonda (Rio de Janeiro). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Conceição Nunes Salvador, 72. Natural de São Paulo. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Conceição Maria dos Santos, 72. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Parque Esmeralda, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Marina Cecília Oliveira Barbosa, 71. Natural de Três Rios (Rio de Janeiro). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Luís Tadeu Manandro, 68. Natural de São Bernardo. Residia em Praia Grande (São Paulo). Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Lúcia Maria de Brito Silva, 68. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Joel Cunha da Silva, 64. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Francisco Ferreira, 63. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Mauricio Ramos Ferreira, 59. Natural de São Caetano. Residia no Jardim São Fernando, em Itanhaém (São Paulo). Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Kleciu Caldas Marchas, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Janete Aparecida Ornelas Vilas Boas, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.



D I A D E M A

Agda Barbosa Soares, 82. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Vale da Paz.

Joaquim Antonio Ferreira Batista, 73. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no Jardim Rey, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Cícero Monteiro da Silva, 72. Natural de Sertânia (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Nivaldo Bezerra dos Santos, 71. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Vale da Paz.

Luzinete Maria dos Santos Rosa, 50. Natural de Feira Nova (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Aparecida Lau Franchini, 86. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheirais.