Christina Ricci entrega que foi Johnny Depp que lhe explicou o que era homossexualidade aos nove anos de idade

05/08/2022 | 09:10



Christina Ricci revirou o baú de memórias e revelou uma lembrança para lá de curiosa: a intérprete de Wandinha, da franquia A Família Addams contou que foi Johnny Depp que lhe explicou o que era homossexualidade. Em entrevista ao programa de Andy Cohen na rádio Sirius XM, Ricci lembrou que tinha apenas nove anos de idade quando estava no trailer da atriz Winona Ryder, então namorada do ator, durante as filmagens de Minha Mãe É Uma Sereia, e a conversa aconteceu.

Tudo começou quando Winona aparentemente chamou alguém de homofóbico e a colega de elenco tentou explicar o termo para Christina, mas não obteve sucesso, colocando então Johnny no telefone para falar com a criança.

- Eu fiquei, tipo: Bem, não sei o que é isso. Eu estava com a Winona e ela disse: Eu não sei como... Então ela me colocou no telefone com o Johnny. E o Johnny me explicou. Nos termos mais simples possíveis. Ele disse: É quando um homem quer fazer sexo com outro homem e quando uma mulher quer fazer sexo com outra mulher. E eu respondi: Ah, ok.

Após ouvir a história, o apresentador brincou e sugeriu que ela devia ter pedido explicação para Cher, que também fazia parte do elenco do filme e é uma estrela da comunidade LGBTQ+.

- Eu sei, nós deveríamos ter ido até ela, Ricci respondeu.