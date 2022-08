Câmara de Sto.André tem Semana Jurídica

Da Redação



05/08/2022 | 08:36



Em parceria com as instituições Grupo Educacional Fatej-Fadisa, Fundação Santo André, Enau e Estácio, a Câmara promove, até amanhã. a Semana Jurídica. A proposta, segundo o presidente Pedrinho Botaro (PSDB), é levar o conhecimento acadêmico não apenas para os alunos das universidades, mas também para toda a sociedade. “O Legislativo é um amplo espaço para uso da população, e essa é uma oportunidade de reunir a comunidade acadêmica para o conhecimento, mas sobretudo, pensar e discutir políticas públicas. Um assunto discutido nesse fórum pode vir um projeto de lei ou um programa de governo”, disse Pedrinho na abertura dos trabalhos, na quarta-feira.

No primeiro dia participaram o advogado e pró-reitor de Administração e Planejamento do Centro Universitário Fundação Santo André, Vander Ferreira de Andrade, falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e na sequência o advogado tributarista e docente nos cursos de Direito da Universidade Estácio, João Carlos Lima Santini, falou sobre CPI no âmbito municipal. Os alunos e toda a população presente receberá certificado pelas horas de conhecimento.

Ontem à noite, foi realizada palestra do procurador-chefe da Procuradoria Federal junto à Universidade Federal do ABC, Israel Rocha, que explanou sobre o papel do Estado na construção da sociedade.

Logo depois, o professor universitário de direito penal, processo penal, prática penal, direitos humanos e ética profissional na Estácio e Anhanguera, Douglas Eduardo Galiazzo Cardoso de Araujo, falou sobre Diretos Humanos.

Hoje estão previstas palestra do professor Luiz Pinto de Paula Filho, sobre Justiça Dialógica e também do professor no curso de Graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal na Estácio, Anderson Eliseu da Silva, que vai falar sobre Jurisdição processual penal consensual.

Todas as palestras são transmitidas pelo canal da Escola no YouTube: https://www.youtube.com/c/escoladolegislativosantoandre.