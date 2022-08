Pelas oitavas, Tigre enfrente Bahia de Feira

Pedro Lopes

Especial para o Diário



04/08/2022 | 08:09



Após passar pelo Azuriz (PR), o São Bernardo FC enfrenta o Bahia de Feira de Santana pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D neste sábado (6), na Arena Cajueiro, às 16h, em Feira de Santana (BA). O jogo de volta será em casa.

Na avaliação do capitão do time do Grande ABC, Rodrigo Souza, apesar da regularidade da equipe, ainda não há nada ganho.

“A classificação foi carimbada. Então que trabalhar forte em busca de mais um passo, que é a busca pelo acesso e pelo título”, disse o capitão. Guilherme Queiroz, que marcou seu primeiro gol pelo Tigre contra o Azuriz, disse que está contente por finalmente marcar, e afirma que o foco da equipe é voltado totalmente ao confronto contra o Bahia de Feira.

“Vinha trabalhando bastante em busca desse gol. Fiquei muito feliz em poder marcar o primeiro e ajudar na nossa classificação. Mas agora já passou e já estamos totalmente focados no jogo contra o Bahia de Feira. Vamos seguir trabalhando muito forte e com foco total nas oitavas”, afirmou.

Visando o confronto, o time do São Bernardo FC começou a semana com treinos intensificados. O técnico Márcio Zanardi diz que a competição é muito dura, principalmente quando chega na fase de mata-mata.

“A Série D é uma competição muito dura, você faz uma primeira fase muito boa e pra chegar no acesso você tem que passar por três mata-matas. Se você não estiver em um dia bom, seu trabalho pode ficar comprometido. Estamos trabalhando muito a parte psicológica”, disse Zanardi.