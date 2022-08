Equipes buscam marinheiro desaparecido na represa Billings

Joyce Cunha

Diário do Grande ABC



03/08/2022



O Corpo de Bombeiros retomou ontem as buscas pelo marinheiro e fundador do projeto social Meninos da Billings, Adolfo Souza Duarte, 41 anos, que desapareceu na segunda-feira (1ª) durante passeio em embarcação que conduzia na represa, na região do Grajaú, São Paulo. De acordo com o relato de testemunhas, o profissional, conhecido como Ferrugem, e uma mulher caíram do barco na volta de percurso turístico. A mulher conseguiu ser resgatada.

Ferrugem levava dois casais no momento de seu desaparecimento. As buscas envolveram viaturas, embarcações e mergulhadores do Corpo de Bombeiros, do destacamento náutico da Guarda Civil Metropolitana e profissionais da Marinha do Brasil. A Prefeitura de São Paulo informou, em nota, que até o fim da noite de ontem a vítima não havia sido localizada. O caso está sendo investigado pelo 101º Distrito de Polícia da Capital.