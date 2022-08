Dólar sobe com cautela por visita de Nancy Pelosi a Taiwan

02/08/2022 | 10:01



O dólar opera em alta alinhado ao exterior. Os investidores ajustam posições compradas na moeda, acompanhando a tendência de valorização no exterior em meio a tensões geopolíticas entre EUA e China, com a visita programada da presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, a Taiwan.

O porta-voz do ministério de Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, disse em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 2 que os EUA poderão enfrentar "consequências desastrosas", caso contrariem a China em relação à viagem da presidente da Câmara dos Representantes a Taiwan. "Não importa por qual motivo Pelosi vá para Taiwan, será uma aposta estúpida, perigosa e desnecessária", disse Hua. "É difícil imaginar uma ação mais imprudente e provocativa", completou.

Os investidores olham ainda os dados de produção industrial no Brasil. O recuo de 0,4% da produção industrial brasileira em junho ficou 0,1 ponto porcentual abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de -0,3%. O desvio foi o menor desde abril deste ano, quando o índice efetivo (0,1%) também foi inferior à estimativa intermediária do levantamento (0,2%) em 0,1 ponto.

Mais cedo, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas informou que, diante da pressão deflacionária dos combustíveis, reduziu de 9,0% para 8,0% a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) de 2022. Após retirar 0,40 ponto porcentual do indicador em julho (0,28% para 0,16%), o grupo Transportes (-0,25% para -2,70%) deve cair novamente em agosto, mas com uma deflação menor, de 1,37%, prevê o coordenador do IPC, Guilherme Moreira.

Na agenda do dia, os investidores devem monitorar ainda o relatório sobre empregos Jolts nos EUA (11h) e falas de dirigentes do Federal Reserve que votam nas decisões deste ano: Loretta Mester, de Cleveland (14h), e James Bullard (18h30), de St. Louis.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central inicia reunião monetária, com o dia hoje dedicado à análise de conjuntura da economia brasileira. A decisão sobre a nova Selic sai na quarta-feira e a expectativa majoritária é de alta de 50 pontos-base, a 13,75% ao ano, com possível sinalização de fim do ciclo de aperto de juros, embora alguns agentes acreditem que o BC poderá deixar a porta aberta para o encontro de setembro.

Às 9h23 desta terça, o dólar à vista subia 0,48%, a R$ 5,2017. O dólar para setembro ganhava 0,13%, a R$ 5,2450.