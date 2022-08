Rodrigo Mussi faz reflexão após quatro meses do acidente que quase tirou sua vida

02/08/2022 | 09:11



Como você já deve ter visto, Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro gravíssimo porque não estava usando cinto de segurança na colisão do automóvel e acabou sendo arremessado para fora dele após uma batida.

Meses depois deste baita susto e de quase perder a vida, o ex-BBB faz questão de sempre influenciar os fãs do uso do cinto de segurança e demonstra diversas vezes o quanto está aliviado e satisfeito por estar simplesmente vivo depois desse imenso acidente.

E durante a última segunda-feira, dia 1º, o influenciador fez questão de ir até as suas redes sociais para fazer uma pequena reflexão sobre os quatro meses desde que sofreu o acidente. Na imagem, Rodrigo aparece ao lado de uma cruz e citou até um salmo na legenda da publicação.

Ontem fez quatro meses do gravíssimo acidente� E hoje mais ainda ouço relatos de que, desde o resgate, chegada no hospital, cirurgias, o coma. Tiveram alguns milagres em todo esse processo para que eu estivesse aqui hoje, aprendi que o deserto não é lugar de moradia e sim de passagem. Tempos difíceis geram pessoas fortes! Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador; é o meu escudo, aquele em quem me refugio ��Salmos� �144:2� �NVI��. Querido Pai, obrigado.