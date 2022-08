CEI do pix em Rio Grande da Serra segue sem definição de depoimentos

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



02/08/2022 | 08:00



Instalada para apurar os desdobramentos da delação de Gabriel Campagnoli ao Ministério Público, a CEI (Comissão Especial de Inquérito) criada pela Câmara de Rio Grande da Serra ainda não avançou o esperado. Os respectivos presidente e relator, Elias Policial (Podemos) e Roberto Contador (Avante), pediram novas documentações ao Ministério Público, o que prorrogou a definição de datas e nomes dos primeiros convocados para prestar depoimento.

O vereador proponente da instalação da comissão e integrante do bloco, Marcelo Cabeleireiro (PSD), divergiu da decisão e apontou que a comissão já tem toda a documentação necessária. “Eles disseram que querem apurar os fatos para não ser levianos com ninguém. Até aí eu concordo, mas essa documentação já está toda digitalizada pelo Tribunal de Justiça e pela promotoria pública”, afirmou.

Segundo o pessedista, o material tem potencial para amparar a investigação e permitir agilidade na apuração a partir dos depoimentos. “Até o momento, nenhuma testemunha foi ouvida, embora tenhamos o suficiente para essa etapa”, disse o vereador Marcelo.

O Diário procurou o presidente e relator da CEI, mas nenhum dos dois respondeu aos contatos.

Marcelo foi o autor do pedido da instalação da CEI, após a cassação do ex-prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) e a delação de Gabriel Campagnoli ao Ministério Público, na qual revelou que agiu a mando de Admirir Ferro (PSDB), ex-secretário de Governo que lhe enviou pagamentos via pix para manter a narrativa a favor da gestão de Claudinho.