Descubra as principais curiosidades sobre energia solar

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/08/2022 | 11:55



O uso de energia solar vem crescendo substancialmente nos últimos anos, tendo ultrapassado a marca de 1 terawatt (TW) de potência instalada no mundo todo em abril deste ano, de acordo com o estudo Global Market Outlook for Solar Power 2022-2026. No entanto, muitas pessoas ainda não sabem exatamente como a fonte funciona e nem suas particularidades. Foi pensando nisso que a SolarVolt Energia elaborou uma lista com as principais curiosidades sobre energia solar. Confira!

1. Funcionam à noite e em dias nublados

As placas fotovoltaicas funcionam normalmente durante o dia todo e também nos dias nublados, tendo em vista que os módulos precisam de radiação solar (luz) para gerar energia. Além disso, no momento da geração, é possível armazená-la em baterias para ser utilizada durante a noite.

2. Não é gerada pelo calor

Parte das pessoas acreditam que a energia solar funciona por causa do calor gerado pelo Sol, mas, na verdade, a luz e a radiação na atmosfera são os principais responsáveis pela produção de energia fotovoltaica.

3. Podem durar mais de 25 anos

Após a instalação dos painéis fotovoltaicos, os equipamentos para geração de energia solar podem durar mais de 25 anos e, provavelmente, com 80% de seu desempenho.

4. Conta de luz mais barata

Em meio aos constantes aumentos nas tarifas de energia e as mudanças de bandeiras tarifárias, a instalação de um sistema solar fotovoltaico é uma alternativa que pode trazer economias na conta de luz, chegando a até 95% de desconto nos valores.

5. China é o país com a maior capacidade instalada de energia solar do mundo

De acordo com dados de 2021 da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), a China é o maior produtor de energia fotovoltaica do mundo, com uma capacidade instalada anual de 253,8 GW. O país asiático é seguido pelos Estados Unidos (73,8 GW) e pelo Japão (68,6 GW). O Brasil ocupa a 15ª posição do ranking, com mais de 10 GW de potência.

6. Veículos movidos a energia solar já são realidade

Estudos e protótipos comprovam que existe a possibilidade de veículos movidos a energia solar se tornem realidade em breve. Há alguns anos, grandes marcas têm criado protótipos de carros abastecidos por painéis fotovoltaicos para participar do famoso Desafio Solar Mundial (World Solar Challenge), realizado na Austrália. O intuito é desafiar os limites da tecnologia limpa. A Ford, inclusive, é uma das fabricantes que concorrem no campeonato.

Também é válido destacar que existe outra forma de atuação da energia fotovoltaica para quem tem carros elétricos. Por meio de uma infraestrutura solar para recarga elétrica veicular ou da instalação de carregadores de parede do tipo Wallbox, é possível abastecer os veículos de qualquer lugar.

7. Monitoramento pela internet

Outra grande curiosidade sobre energia solar é que alguns equipamentos possibilitam conexão com a internet e podem fornecer informações sobre o desempenho e a produção do sistema pelo celular, tablet ou computador de qualquer lugar do mundo a partir de uma conexão Wi-Fi.

8. Fácil instalação

A instalação de sistemas fotovoltaicos não exige a realização de obras complexas ou a aplicação de materiais que exijam grandes mudanças na estrutura do local, principalmente quando são feitas em telhados. Na maioria das vezes são necessários apenas os painéis solares, cabos de ligação e um equipamento central, conhecido como inversor de tensão.

9. Manutenção simples

A estrutura dos painéis solares não conta com partes móveis ou encaixes flexíveis que exijam manutenção com regularidade. Os cuidados são simples, limitando-se à limpeza das placas para evitar a perda de eficiência. Normalmente, quando há muita sujeira, a própria inclinação da instalação e a água da chuva costumam garantir o serviço. Caso isso não aconteça, a limpeza pode ser feita a cada seis meses ou uma vez por ano.

10. NASA utiliza energia solar no espaço

Uma das curiosidades sobre energia solar é que a NASA utiliza o sistema no espaço em uma de suas estações, por ser considerada a melhor alternativa para a geração de eletricidade no local. Além disso, também é comum ver as placas solares ao redor dos satélites, seja em imagens geoespaciais, seja em filmes relacionados ao tema.