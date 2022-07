Junior Messias brilha e comanda vitória do Milan; CR7 passa em branco no United

31/07/2022 | 15:40



O brasileiro Junior Messias foi o grande nome da vitória do Milan sobre o Olympique de Marselha por 2 a 0, neste domingo, em amistoso preparatório para a temporada europeia. O atacante começou a fazer a diferença ainda no início do jogo. Ele mostrou senso de oportunismo e abriu o placar aos 11 minutos para a equipe italiana. Em jogada pela direita, conseguiu se livrar da marcação e, da entrada da área, acertou um belo chute para fazer 1 a 0.

O Olympique seguiu apresentando falhas em seu sistema defensivo e o lado esquerdo da defesa voltou a falhar. Júnior Messias aproveitou o lançamento e conseguiu espaço para o cruzar. Bem posicionado, Giroud bateu de primeira e ampliou a vantagem do Milan para 2 a 0.

Com rapidez no toque de bola e bem compactado no momento de fazer a transição, o time italiano seguiu mandando na partida e só não aplicou uma goleada por conta da bela atuação do goleiro Blanco, que fez duas grandes defesas já no final da partida.

Gérson, ex-Flamengo, bem que tentou arrumar o meio-campo, mas diante do amplo domínio do adversário, acabou tendo poucas chances de organizar a sua equipe. O Olympique vive momento conturbado após a saída de Jorge Sampaoli do comando técnico. Em quatro jogos na pré-temporada, o time francês venceu apenas uma partida.

O domingo marcou também mais um amistoso do Manchester United. O confronto foi diante do Rayo Vallecano e todas as atenções se voltaram para o atacante português Cristiano Ronaldo. O jogador, que manifestou desejo de deixar o clube, e se reapresentou bem depois dos companheiros para a pré-temporada, jogou apenas um tempo e teve uma atuação discreta no empate por 1 a 1.

O gol dos ingleses foi marcado justamente pelo marfinense Diallo, que entrou na vaga do português na volta para o segundo tempo. Garcia marcou para o time espanhol. Em função da polêmica criada pela incerteza de sua permanência no clube, Cristiano Ronaldo teve o seu nome vaiado e aplaudido pelos torcedores que foram ao estádio.

O Rayo Vallecano foi o quarto jogo da pré-temporada realizada pelo Manchester United. Antes, o time do técnico Erik Ten Hag perdeu para o Atlético de Madrid, empatou com o Aston Villa e venceu o Wrexham, time do País de Gales.