Luana Piovani fala sobre caso de racismo sofrido por Titi e Bless

31/07/2022 | 14:10



O caso de racismo sofrido pelos filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no último sábado, dia 30, chocou fãs e amigos dos artistas, entre eles Luana Piovani, que comentou sobre o ocorrido em suas redes sociais.

Luana, que mora em Portugal há três anos, sempre elogiou a região, falando ser um ótimo lugar para viver. Porém, a artista não se calou e respondeu um comentário feito na sua última foto postada no Instagram. Na situação, uma seguidora falou sobre a importância de ser antirracista:

Vendo o vídeo sobre o racismo sofrido pelos filhos do Bruno e da Gio e me lembrando de você falando: Portugal, seu Lindo. Realmente, qualquer lugar no mundo para a branquitude privilegiada é lindo. Não basta não ser racista. É preciso, ser antirracista.

A atriz então comentou em seguida:

Pois é, por isso sou e luto pelo que acredito. Está na hora de extinguirmos o racismo, mas só denunciando é que conseguiremos.