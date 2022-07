MDB-DF oficializa candidatura à reeleição do governador Ibaneis Rocha

31/07/2022 | 13:35



O diretório do MDB no Distrito Federal oficializou neste domingo a candidatura à reeleição do governador Ibaneis Rocha. Pela chapa formada com apoio do presidente Jair Bolsonaro, a deputada Celina Leão (PP) será candidata a vice e a ex-ministra e deputada Flávia Arruda (PL), a senadora.

Na presença do ex-presidente Michel Temer, cacique do MDB que tem candidata própria à Presidência da República, a senadora Simone Tebet, Ibaneis destacou a criação do Auxílio Brasil por Bolsonaro. "No governo Ibaneis-Bolsonaro, tem benefícios sociais", afirmou.

Apesar dos acenos ao governo federal, Bolsonaro não participou da convenção. Ao Broadcast Político, Flávia disse ter sido avisada há mais de um mês pelo presidente de que ele teria outra agenda neste domingo. Não há detalhes de qual é o compromisso de Bolsonaro. Ibaneis disse à reportagem não saber o motivo da ausência do presidente.