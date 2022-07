Morre Maria Fernanda Meireles, atriz de Gabriela, aos 96 anos de idade

31/07/2022 | 13:10



A filha de Cecília Meireles, Maria Fernanda, morreu no último sábado, dia 30. Ela atuou por 70 anos em teatros e novelas, vivendo personagens em histórias como Pai Herói e Gabriela.

A atriz estava com 96 anos de idade. Segundo informações do O Globo, Maria Fernanda estava internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro e morreu as 18h do último sábado, dia 30, por complicações respiratórias. A artista deixou seu filho, Luiz Fernando, fruto de seu relacionamento com o diretor Luiz Gallon.

A soprano Laura de Souza também nos deixou este final de semana. A cantora tinha acabado de completar 64 anos de idade em abril e vinha enfrentando o câncer.

Ela foi uma das fundadores da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e participou da Ópera Estúdio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Laura estava em atividade até duas semanas atrás, antes de ser internada em um hospital na capital gaúcha, Porto Alegre.

Neste domingo, dia 31, o poeta e cronista João Flávio Cordeiro da Silva, mais conhecido apenas por Miró da Muribeca, morreu aos 61 anos de idade. A notícia foi revelada através do Instagram do artista, mas a causa de sua morte não foi revelada.