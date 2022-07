Pâmela Rosa conquista medalha de prata no Dew Tour; Brasil garante 6 pódios

31/07/2022 | 09:30



O time brasileiro fechou o Dew Tour com um grande desempenho ao conquistar seis pódios nos dois dias de competição. Na noite de sábado, Pâmela Rosa brilhou e ficou com a medalha de prata, enquanto Rayssa Leal ficou na quarta colocação. O ouro foi da campeã olímpica Momiji Nishiya, do Japão. O bronze ficou com a australiana Chloe Covell. A competição acontece em Des Moines, nos Estados Unidos.

Cada skatista teve direito a três voltas na final e a melhor de Pâmela Rosa foi 84.33, que garantiu a prata para a brasileira. O título de Nishiya veio com nota de 95.33. Covell pontuou 81.66, uma posição acima de Rayssa Leal, que fez 77.33.

No skate park masculino, Luiz Francisco, de 21 anos, deu um show e conquistou a medalha de prata. O ouro ficou com o americano Gavin Bottger e o bronze foi para o australiano Keegan Palmer. No street masculino que aconteceu na sexta-feira, Kevin Hoefler ficou na terceira posição e também garantiu medalha. O primeiro lugar foi do português Gustavo Ribeiro e o japonês Yuto Horigome ficou em segundo.

No paraskate, Felipe Nunes, que havia conquistado o título do street na sexta-feira, ainda faturou o ouro no Park, que teve o segundo lugar para Vinicios Sardi. Competição importante no skate, o Dew Tour não soma pontos na corrida olímpica.