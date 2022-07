Empate mantém S.Caetano em 2º e Portuguesa em 1º no Grupo 3

Da Redação



Em um jogo de dois tempos distintos, ontem, deu empate sem gols no duelo entre São Caetano e Portuguesa, em jogo realizado no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, partida da quinta rodada da primeira fase do Grupo 3 da Copa Paulista.

Uma partida de um primeiro tempo que chegou a dar sono aos torcedores. Mas teve um segundo que compensou os 45 iniciais. Azulão e Lusa se atiraram ao ataque, mas os ataques não mostraram competência na hora de ir às redes.

Com o empate, a Lusa segue na liderança do grupo, com oito pontos e duas vitórias. O Azulão é o segundo, com sete pontos e uma vitória. O São Caetano volta a campo para enfrentar o Oeste Barueri, no dia 10, às 20h, novamente em casa.