Tigre despacha Azuriz e pegará o Bahia de Feira na próxima fase

O São Bernardo FC está nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A classificação foi obtida ontem, no Estádio 1º de Maio, com vitória por 2 a 0 sobre o paranaense Azuriz – na primeira partida do <CF51>mata-mata</CF>, em Pato Branco, no Paraná, as equipes haviam empatado por 1 a 1.

Com o resultado, o Tigre se qualificou para a próxima etapa do Brasileiro, onde vai enfrentar o Bahia de Feira, time da cidade de Feira de Santana, na Bahia, que superou o Costa Rica, de Mato Grosso do Sul. As datas dos confrontos, novamente no sistema ida-e-volta, serão divulgadas na terça-feira pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Com mais de 5.000 pessoas mas arquibancadas, a equipe da casa foi superior durante toda a partida, provando que o técnico Márcio Zanardi estava certo quando disse que o adversário viria para se defender e jogar no contra-ataque. O Tigre começou propondo muito bem o jogo, tendo quatro chegadas ao ataque em dez minutos de partida.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, o São Bernardo abriu o placar com o atacante Guilherme Queiroz, após boa jogada de Vitinho pelo meio-campo e assistência de João Carlos.

No início do segundo tempo, os visitantes obrigaram o goleiro Alex Alves a trabalhar. Mas o poderio ofensivo da equipe paranaense durou pouco. O São Bernardo ‘acordou’, e aos 14 minutos Hugo Sanches marcou o segundo para o Tigre, pegando o rebote do chute de Queiroz.

Com o placar em 2 a 0, o time da casa se manteve no ataque, para satisfação dos torcedores. A cada toque na bola, era possível ouvir o “Olé” vindo das arquibancadas. O Tigre busca seu primeiro acesso à Série C, depois de bater na trave em 2017. Para conseguir o feito inédito, a equipe precisa pelo menos chegar à semifinal da Série D, já que sobem os quatro melhores times.