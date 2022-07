Após formatura, operação prende ladrões de carro

Lorena S. Ávila



30/07/2022 | 07:55



Dois homens foram presos por novos integrantes da Força Tática da Polícia Militar quando tentavam roubar um carro, em Santo André.

Os policiais que aturam na operação formaram 90 minutos antes no 10º Batalhão da Polícia Militar. O registro de ocorrência foi realizado pelo 6º DP (Departamento Polícial).

No Batalhão, 43 soldados receberam diplomas e passam a fazer parte de dois novos pelotões.

De acordo com o tenente-coronel, Paulo Sérgio de Melo, comandante do 10° Batalhão, a operação Proteção Tarefa Máxima, deflagrada pela nova tropa especializada, teve como foco a prevenção de crimes violentos de roubo. Os policiais atuaram nos bairros do Jaçatuba, Utinga, Cidade São Jorge e Jardim Las Vegas, “Nosso objetivo é crime zero, queremos evitar que o cidadão se torne vítima”, afirmou o comandante.

O efetivo é criado a partir de um treinamento de policiais militares que já estão em atuação e possuem experiência, com a finalidade de prepará-los para a atividade de campo da Força Tática.

Ainda de acordo com o comandante, o efetivo deverá ser ampliado entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, com a implementação de motos ( Rocam) e a convocação de mais policiais militares, que podem ser convidados ou se voluntariarem para fazerem parte da Força Tática.

Diferente do atendimento das ocorrências cotidianas, a Força Tática é uma atividade suplementar de apoio as demais unidades policiais com maior capacidade de mobilidade e atuação irrestrita, cobrindo toda a área do batalhão.