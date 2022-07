Fundação ganha parque em área de antiga Indústrias Matarazzo

Da Redação



28/07/2022 | 12:39



A Prefeitura de São Caetano inaugura hoje, às 11h, o Parque Municipal Província de Treviso, espaço de lazer que é o oitavo da cidade e que ocupa área de 18 mil metros quadrados no bairro Fundação, em parte do terreno da antiga Indústrias Matarazzo. O complexo demandou investimento de R$ 9,5 milhões.

O espaço também foi preparado para ser o palco das tradicionais festas italianas da cidade, que volta a ser realizada neste ano,nos quatros fins de semana de agosto, após a interrupção devido à pandemia de Covid-19. Com entrada pelas ruas Mariano Pamplona e 25 de Julho, o novo parque conta com paisagismo onde se destacam espécies de plantas nativas, além de vegetação que se estenderá pela maior parte da área.

O parque, um dos pojetos mais aguardados pela população de São Caetano, mas sobretudo do Fundação, oferece espaços como lanchonete, área para o desenvolvimento da compostagem, ciclovia de 600 metros de comprimento, pista para caminhada, duas quadras poliesportivas (de 28 m x 14 m), espaço pet, academia da longevidade (14 equipamentos de ginástica e piso drenante de borracha), playground (com brinquedos e piso drenante de borracha com desenhos e ambiente lúdico para as crianças), jardins de chuva, paisagismo e espelho d’água.

“A construção do parque é resultado dos nossos esforços técnico, ambiental, jurídico e administrativo. Conquistamos a autorização da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para construir o espaço em processo iniciado no meu primeiro mandato, inclusive com a descontaminação da área. Uma luta enorme, mas que valeu a pena. Agora a população vai ganhar uma área de lazer muito significativa. Um espaço que vai entregar mais qualidade de vida para toda a população de São Caetano, o que vai ao encontro da premissa que norteia esse nosso quarto mandato, que é o de fazer uma cidade para as pessoas”, comentou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).



REFUNDAÇÃO

O Parque Matarazzo, batizado Parque Municipal Província de Treviso, faz parte do Programa ReFundação (Plano Diretor Estratégico do Bairro Fundação), anunciado em 2019 e que prevê a revitalização do tradicional bairro Fundação. A expectativa é a de que até 2025 o local receba diversas ações de reformulação, principalmente para o combate às enchentes.

Entre as medidas anunciadas estão projetos de sustentabilidade e meio ambiente, operações urbanas para o desenvolvimento econômico. A ação pretende transformar o bairro que deu início à história da cidade e custará, em sua totalidade, R$ 150 milhões, provenientes do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e CAF (Corporação Andina de Fomento, banco de investimento da América Latina).

Uma das principais regiões no início do século passado, o local se degradou junto com a falência das Indústrias Matarazzo, nos anos 1980. O terreno, de 220 mil metros quadrados, ficou abandonado, virou alvo de disputa judicial e, por causa de contaminação, pouca intervenção pública recebeu no período.