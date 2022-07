Gwyneth Paltrow brinca com Hailey Bieber: - E se eu transei com o seu pai?

28/07/2022 | 11:10



Brincadeirinha! Gwyneth Paltrow foi convidada para participar do vlog da modelo Hailey Bieber, Who's in my Bathroom. Durante a conversa, a atriz fez várias revelações e brincou com a apresentadora, insinuando que já havia dormido com Stephen Baldwin, pai de Hailey.

A brincadeira surgiu enquanto elas conversavam sobre trabalhos que Gwyneth já fez com Stephen, um filme independente de 1994, O Círculo do Vício. Hailey disse que não sabia desse trabalho do pai, mas a atriz de 49 anos de idade garantiu que foi algo pequeno que ela trabalhou quando ainda era nova.

- Eu fiz um filme com o seu pai, na verdade. Foi um filme pequeno e independente, acho que eu tinha 20 anos de idade, então faz muito tempo. Mas ele foi ótimo, muito legal, contou a também cantora.

A modelo revelou que gosta de ouvir elogios direcionados ao pai, porque o vê como um homem bom, e agradeceu por Gwyneth dizer que Stephen foi legal durante as gravações. E a piadoca veio logo em seguida:

- E se eu disse que eu transei com seu pai em um banheiro?

Apesar de Gwyneth ter negado o acontecimento, Hailey declarou que ela já ficou sabendo de outros momentos íntimos que seu pai teve com outras artistas. As duas não deixaram a conversa ficar estranha e logo entraram em outros assuntos um pouco mais sérios.

No bate-papo, elas também falaram sobre o nepotismo em Hollywood, e as dificuldades de serem filhas de celebridades internacionais. Vale lembrar que além de Hailey ser filha do ator Stepehn Baldwin, ela também é sobrinha de Alec, Daniel e William Baldwin. Já Gwyneth é filha de do diretor Bruce Paltrow e da atriz Emmy Blythe Danner.

A intérprete de Pepper em Homem de Ferro revelou que muitas vezes precisou trabalhar mais que outros artistas apenas para provar que também merecia estar nas telonas.

- Como filho de alguém famoso, você tem um acesso que outras pessoas não têm, então isso é justo e o campo de jogo não está nivelado dessa maneira. No entanto, eu realmente sinto que uma vez que seu pé está na porta, que você entrou injustamente, então você quase tem que trabalhar duas vezes mais e ser duas vezes melhor para se provar, contou Gwyneth. - Porque as pessoas estão prontas para te derrubar e dizer: Você não pertence a esse lugar ou Você só está lá por causa do seu pai ou da sua mãe.

Apesar das dificuldades, a atriz apoia que as pessoas sigam seus sonhos, mesmo que não seja fácil. Paltrow deseja que se mais alguém estiver passando por uma situação como a dela, a pessoa não dê ouvidos as críticas negativas e julgamentos alheios, pois a decisão de seguir a carreira ou não deve ser tomada por conta própria.