Leo Picon comenta polêmica envolvendo Caio Castro e revela: O rei de esquecer a carteira

28/07/2022 | 09:11



Leo Picon resolveu comentar a polêmica recente envolvendo Caio Castro. Caso você esteja por fora, o ator virou assunto nas redes sociais após declarar, em participação no podcast Sua Brother, que não acha legal quando sua pretende assume que ele vai pagar a conta durante os encontros. Com a grande repercussão do caso, o irmão de Jade Picon defendeu o amigo.

Tô vendo toda a discussão em cima da fala do Caio Castro... eu não gosto de me meter em coisas assim, mas gostaria de falar que essa discussão não é útil... o Caio não vai chamar vocês pra jantarem com ele. Fiquem calmos, escreveu Leo.

Mas a declaração não parou por aí, Picon aproveitou o momento para revelar que Caio tem mesmo fama de ser mão-de-vaca, e que até costuma esquecer a carteira quando saí com amigos.

Mas, se chamar, o Caio é o rei de esquecer a carteira e fazer os amigos pagarem a janta. Ele tem fama de mão de vaca. Mas pense bem... pare de discutir sobre isso. Se saírem com ele, dividam a conta e pronto. É o Caio Castro. Sinônimo de beleza, galã, colírio. É o mínimo.

Eita!