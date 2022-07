Simaria reflete sobre paz em meio a crise com Simone: Não significa estar onde não haja trabalho duro

28/07/2022 | 09:10



Ao que tudo indica a polêmica entre Simone e Simaria esta longe de chegar ao fim. Depois de parar de seguir todas as contas no Instagram na última quarta-feira, dia 27, Simaria voltou a virar notícia ao publicar uma reflexão sobre paz na internet.

A cantora escreveu em seu Twitter o que acredita ser a representação da palavra:

Paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, confusão ou trabalho duro. Significa estar no meio dessas coisas e ,ainda assim, ter calma no coração.

Aliás, para quem não se lembra, anteriormente ela já havia falado sobre a importância de praticar a calma.

Toda essa história de desavenças entre as duas vinha se desenrolando há meses, mas quando Simaria anunciou a pausa na carreira há pouco mais de um mês foi que a bomba explodiu. Depois disso, ela ainda deixou de seguir a irmã, que está como responsável por cumprir a agenda de shows sozinha. Além disso, as irmãs ainda tiraram as iniciais da dupla de seus perfis nas redes sociais. No entanto, as contas profissionais seguem ativas. Eita!