TSE referenda evento virtual do MDB e votação será secreta

27/07/2022 | 07:30



A senadora Simone Tebet (MS) deve ser homologada nesta quarta-feira, 27, com o apoio da maioria do MDB, como candidata à Presidência da República. A convenção, virtual, ocorre após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, indeferir pedido para adiar o evento.

O pedido havia sido feito pelo prefeito de Cacimbinhas (AL), Hugo Wanderley, aliado do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Segundo integrantes da ala pró-Lula no MDB, o movimento de Renan foi um ato isolado e um gesto para "mostrar serviço" ao ex-presidente. Os diretórios emedebistas estão liberados para apoiar quem quiser nos Estados.

Pela primeira vez na história do MDB, uma convenção presidencial será no formato virtual, o que gerou protestos de integrantes da sigla. O voto será secreto e o encontro será transmitido ao vivo pelo YouTube.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.