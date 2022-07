Obituário - 27 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Shizuko Kato, 98. Natural do Japão. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 21. Jardim da Colina.

Dilson Rinaldi, 93. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Waldomiro da Silva, 92. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amélia das Dores Silva, 88. Natural de Lavras (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria de Lourdes Nogueira Severino, 86. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Rodrigues Biaggio, 85. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alberto Gregório, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adalice de Carvalho Trindade, 83. Natural de Gonzaga (Minas Gerais). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osório Quintiliano Barbosa, 82. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião da Silva, 82. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yukimori Tinem, 82. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Agricultor. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Durval Somera, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Irio Mendes, 78. Natural de Cananéia (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Custódio Silva, 78. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Leite de Andrade, 75. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiz Antonio Boaro, 71. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Noêmia Sezalpim Meschini, 70. Natural do Estado de Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel da Rosa Lopes, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia de Toledo Leandro, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sueli Silva Falcão, 61. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Senda, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cristiano Rodrigues da Silva, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pintor. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Joyce Vitória Arruda de Oliveira, 19. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Estagiária. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Celeste Latorraca Perozi, 93. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia na Vila Moraes, em São Paulo, Capital. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Victoria Guilhem, 90. Natural de Braúnas (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Sonia Azevedo Marques Saldanha, 88. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Anelza Marinho Fregati, 82. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Eden Roncador, 81. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 21, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria José de Alcântara Silva, 81. Natural de Gameleira (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Roberto Lopes Squarthes, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Francisco Carlos Wosniak, 75. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Pereira da Silva, 72. Natural de Virgolândia (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

José Maria Rodrigues, 72. Natural do Estado de Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

José Francisco Máximo, 71. Natural de São José do Piauí

(Piauí). Residia no Areião, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Elizeu Soares dos Santos, 71. Natural de Cipó (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Maria da Conceição Bezerra, 70. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Antonio Lima da Silva, 69. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Maria Elisabete de Oliveira, 68. Natural de Parapuã (São Paulo). Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Phoenix.

Luzinete Vieira Teixeira, 68. Natural de Santópolis do Aguapeí (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Edmundo Teles Ramos, 58. Natural de Macarani (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Phoenix.

Renato Pavesi Bastos, 45. Natural de Santo André. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Adoração Fernandez Alves, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Benedicta Vanini Boromelo, 89. Natural de Itu (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 21. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Josefa de Souza Santos, 80. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Ana de Souza, 79. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Ivone Sanches da Silva, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Padre Anchieta, em Diadema. Dia 21, em Diadema. Jardim da Colina.

Antonio Mesquita Terceiro, 75. Natural de Santa Quitéria (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Domingas do Nascimento dos Santos, 73. Natural de Governador Lomanto Junior (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria José da Silva, 70. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.