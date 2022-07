Biden diz que se recupera bem e demonstra otimismo sobre dado do PIB

25/07/2022 | 17:34



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 25, que está se sentindo "bem", após ter contraído covid-19. Ele disse que apresenta alguns sintomas, como um pouco de tosse e a garganta arranhando um pouco, mas garantiu estar "a caminho da recuperação total". Durante evento virtual, o presidente americano também demonstrou otimismo sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, que sai nesta quinta-feira, dizendo acreditar que não deve haver contração da atividade no período, o que, caso ocorra, configuraria uma recessão técnica após contração nos primeiros três meses do ano.

Biden disse que espera voltar ao trabalho "totalmente" mais para o fim desta semana, mas enfatizou que tem dado expediente de sua casa, como no evento virtual de hoje. Sobre o PIB, disse que sua expectativa é de que o país passe de um crescimento "rápido" para um "constante".