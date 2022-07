Água Santa e São Caetano empatam sem gols pelo grupo 3

Da Redação



24/07/2022 | 08:52



Água Santa e São Caetano não saíram do 0 a 0 na partida de ontem pela quarta rodada do grupo três da Copa Paulista, em Diadema. Com o resultado, as duas equipes podem cair na tabela do grupo.

Isso porque Portuguesa e EC São Bernardo jogam hoje, no Estádio do Canindé, e, em caso de vitória de uma das equipes, Água Santa e São Caetano serão ultrapassados na tabela.

Hoje, O Azulão tem 6 pontos e está no topo da tabela. Na sequência do grupo, Água Santa tem 5 pontos, EC São Bernardo e Portuguesa estão com 4 pontos e Juventus e oeste aparecem com 3 pontos.