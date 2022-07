Rodrigo Garcia sela apoio do Patriota e Progressistas

Da Redação

Candidato à reeleição, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), participou ontem das convenções estaduais do Patriota e do Progressistas, e confirmou os apoios das duas siglas à campanha eleitoral.

O ato político do Progressistas foi realizado na Assmebleia Legislativa. “Nestes 28 anos de vida pública, vi nosso Estado se transformar, entregar as políticas públicas e apresentar indicadores melhores e diferentes em relação ao país. Vamos avançar, inovar, fazer diferente e trazer toda a experiência da minha vida para colocar a serviço do estado de São Paulo”, disse o tucano. “E para quem duvida, basta ver as atitudes e decisões que tomei em quatro meses à frente do Estado com homens e mulheres que integram nossa equipe.”

Participaram da convenção nomes de expressão do partido, como o presidente do diretório estadual e deputado federal Guilherme Mussi, e o líder da bancada estadual, deputado Delegado Olim. O Progressistas conta com cinco deputados estaduais em São Paulo e dois deputados federais.

“É um dia muito importante. O partido oficializa o apoio à candidatura do Rodrigo para governador o estado de São Paulo. Isso para nós tem um peso muito grande, é muito especial. Costumo dizer que sem dúvida é o quadro mais preparado para governar o Estado de São Paulo, nem só em relação a todos os candidatos de São Paulo, mas no Brasil”, afirmou Mussi.

O evento do Patriota aconteceu também em São Paulo, na tarde de ontem. Lideranças do partido se reuniram em um hotel na região do Jardim Paulista, na Capital, para a convenção partidária que definiu aliança com o PSDB na corrida eleitoral do Estado.

“É um prazer participar dessa festa democrática, uma honra e responsabilidade. É uma aliança de ideias, de propósitos e de pessoas que sabem da importância da eleição do nosso estado, para o nosso estado e para o futuro do Brasil. Vamos ganhar juntos e governar juntos esse grande estado de São Paulo”, disse Rodrigo Garcia no ato que selou mais um apoio ao tucano.

O presidente dos diretórios nacional e estadual do Patriota, Ovasco Resende, destacou o trabalho desempenhado por Rodrigo Garcia à frente de São Paulo, que mantém frequente diálogo com lideranças políticas, independentemente de partido político, segundo o dirigente do Patriota.

Atualmente, o Patriota conta um deputado estadual na Assembleia Legislativa. Além do PSDB, do Progressistas e do Patriota, Rodrigo Garcia conta com apoio do Cidadania (que aprovou federação com o PSDB), Podemos, Solidariedade, União Brasil, MDB, Avante e Pros, somando dez siglas no arco de alianças do tucano.

A convenção do PSDB para confirmar o nome de Rodrigo Garcia será no dia 30, no Ginásio do Ibirapuera, na Capital.