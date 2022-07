Valter Moura Júnior assume como presidente da Acisbec

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



24/07/2022 | 00:01



A diretoria da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo) ratificou o nome para a sucessão da presidência da Associação. Valter Moura Júnior assume o cargo de presidente até o fim do atual mandato, em 2024, no lugar de Valter Moura, seu pai, que morreu em 25 de junho em função de parada cardiorrespiratória, e considerado liderança empresarial no Grande ABC.

O encontro que endossou o nome aconteceu durante reunião dos membros da diretoria, na manhã da sexta-feira na sede da Acisbec, no Bairro Nova Petrópolis. Até então, a função estava sendo exercida naturalmente, conforme as normas que regem o estatuto da entidade. “Porém, achamos necessário ter o endosso e aval da diretoria para manter uma gestão unida e transparente”, explicou Moura Júnior. Como 1º e 2º vice-presidentes assumem Orlando Braz Mazotti e Almir André de Miranda, respectivamente.

O dirigente destacou que todos os integrantes da diretoria permanecem na função, pediu apoio e participação para dar continuidade aos projetos em andamento. “Agradeço a confiança, mas principalmente, à missão que nos une. É importante darmos continuidade ao trabalho, ao legado construído ao longo dos anos por um grande líder empresarial e comunitário, amigo e pai de família honrado, como ele é reconhecido”, disse Valter Moura Júnior.

A Acisbec tem como missão contribuir para o desenvolvimento e competitividade dos diversos setores do ramo empresarial, promove cursos de qualificação, workshops, palestras, apoia o empreendedorismo, além de outros. Entre as várias iniciativas, recentemente passou a atuar no campo da educação com a implantação da FAC (Faculdade do Comércio-SP). A entidade possui sede própria, com quase 4.000 metros de área construída em três andares.