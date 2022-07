Aniversário de 145 anos de S. Caetano terá quatro shows

Da Redação



23/07/2022 | 00:01



Para as comemorações de 145 anos de São Caetano, quatro shows estão previstos para a próxima semana. O Espaço Verde Chico Mendes será o palco em que Fábio Jr. cantará no dia 28, data da fundação do Município. No dia segunte, será a vez do Art Popular. No sábado,30, é a vez do Porão 99 e, por fim, Luiza Possi com a Big Band da Fundação das Artes no dia 31.

Os shows foram anunciados em coletiva de imprensa do prefeito de São Caetano, José Auricchio (PSDB), realizada na manhã de ontem. “Não podemos nos esquecer de que a população tem carência de lazer, por conta dos dois anos de pandemia. Há a necessidade de nos confraternizarmos, de nos encontrarmos com as pessoas. Por isso, além de comemorarmos os 145 anos de São Caetano, preparamos uma programação de festejos para celebrarmos a vida”, disse o tucano.O Poder Executivo aproveitará a semana de comemoração para entregar obras na cidade.

De acordo com a Prefeitura, no dia 28 de julho, na sequência da Missa pelos 145 anos, será inaugurado o Parque Municipal Província de Treviso, no Bairro Fundação. A entrega da obra é comemorada, porque a autorização junto à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), em processo que incluiu a descontaminação do solo de parte das antigas Indústrias Matarazzo. No local também funcionará a Inspetoria da GCM (Guarda Civil Municipal).

Já no dia 31 de julho será entregue o Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do Bairro Santa Maria, a maior obra da história da cidade no setor. Serão duas escolas: a EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Maria Teresinha Dario Fiorotti, e a EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Rosana Aparecida Munhos, além de ginásio poliesportivo coberto e duas quadras esportivas descobertas.

Em agosto, estão previstas as inaugurações do Atende Fácil Saúde e do CISE (Centro de Integração de Saúde e Educação) da Terceira Idade do Bairro Fundação. E, após dois anos sem ser realizada por conta da pandemia, a tradicionalíssima Festa Italiana estará de volta, nos quatro fins de semana de agosto, no Bairro Fundação.