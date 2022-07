Que falta de sorte! Kaio Viana perde o primeiro Desafio de Sobrevivência e é o novo exilado; saiba tudo o que rolou no Ilha Record

22/07/2022 | 01:11



Nesta quinta-feira, dia 21, aconteceu o primeiro Desafio de Sobrevivência no Ilha Record! Mas antes, parece que a primeira exilada da vila deixou saudade e alguns exploradores ficaram bem chocados com a reviravolta da última noite do reality.

Vitória chegou ao exílio e já se deparou com a sala de monitoração, onde é possível conferir tudo o que está rolando na Vila. A exilada da vez, agora, está tentando encontrar uma forma de movimentar o jogo e traçar uma estratégia para suas futuras jogadas.

E o clima na vila não está dos melhores, a exploradora que levou mais pedradas, Solange, não tem papas na língua e continuou questionando outros participantes sobre os votos da última noite de votação. E, para completar a torta de climão, Solange não mediu palavras para falar de Vitória. Confira:

- A vitória foi ridícula, disparou Solange.

Enquanto isso, a exilada da vez assistiu tudo de camarote e não gostou nada do que viu e já está confabulando sobre possíveis aliados e rivais. Mas tudo pode mudar, pois hoje temos o primeiro Desafio de Sobrevivência da Ilha, formado pela Solange, exploradora mais votada pela Vila, Kaik e Kaio, indicados pelo comandante Caíque Aguiar.

Para se livrar do exílio os participantes tinham que subir uma parede de escalada, abrir uma portinha colorida no topo e pegar a pedra de outra cor que estava dentro. Uma de cada vez. Após essa parte, tinham que correr e posicionar cuidadosamente as pedras coloridas no lugar correspondente, em uma estrutura nada estável.

Mas a prova não foi tão fácil assim! Para dificultar, o lugar onde as pedras ficavam posicionadas tinham cordas, que se fossem tocadas, desestabilizava as pedras, que deveriam ser posicionadas novamente. O explorador que levasse menos tempo para completar a prova estaria a salvo do exílio e voltaria para a vila.

E quem levou a melhor no primeiro Desafio de Sobrevivência foi Kaik, que se salvou, voltou para a Vila e ainda será um dos comandantes no próximo ciclo.

Já Kaio e Solange tiveram que contar com a sorte para se salvarem do temido exílio.

O guardião da Ilha apareceu mais uma vez para movimentar o jogo, com os pergaminhos do destino. Cada participante teve que escolher um dos dois pergaminhos, um deles levava para a vila e o outro para o exílio. E, para a surpresa de todos os exploradores, quem voltou do para a vila foi Solange!

Uma noite cheia de surpresas, hein? Aqui não basta ser ágil, tem que ter sorte para encarar todos os desafios.