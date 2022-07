No Masterchef Brasil, competidores eliminados retornam ao programa para uma repescagem e prova tem resultados surpreendentes

13/07/2022 | 01:10



Surpresa! No Masterchef Brasil desta semana, a competição não seguiu como o de costume, rolou uma repescagem entre os participantes já eliminados, e um deles conquistou a chance de voltar ao programa.

A primeira prova do dia foi em duplas, com um detalhe, eles não podiam ver seus parceiros, por isso, era preciso se comunicar através de um muro e fazer o mesmo prato, com a mesma montagem e mesmo sabor. A divisão das duplas foi a seguinte:

Genesca e Bruno;

Mitiko e Adílio;

Fernanda e Mário;

Daniel e Larissa.

Apenas duas duplas avançaram para a próxima etapa, e estas foram Fernanda e Mário, e Daniel e Larissa.

A prova seguinte foi individual. Os participantes tinham que preparar uma torre de éclair em duas horas, e nela era preciso ter dois sabores, dois recheios e duas coberturas diferentes!

A melhor palavra para definir esta prova foi dita por Erick Jacquin: um desastre! Nenhum participante conseguiu fazer a torre até o topo e o pouco que fizeram não ficou nada bonito.

- Eu nunca vi prova igual no Masterchef, disse Jacquin.

Apesar da catástrofe, os jurados reconheceram que a prova era de altíssima dificuldade, e por isso, todos foram parabenizados. O sabor teve um papel grande na decisão, e mesmo assim o resultado não foi fácil de ser definido.

O primeiro a ouvir que não voltaria para o jogo foi Daniel. Depois, Larissa também ouviu que não conseguiu. A disputa então ficou entre Mário e Fernanda, e quem voltou ao jogo foi Ferndanda! Vale lembrar que ela foi a primeira eliminada do programa, e esta é a primeira vez em que isso acontece. Arrasou, hein?