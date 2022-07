Companhia de teatro andreense estreia peça gratuita em São Paulo

Beatriz Mirelle

Diário do Grande ABC



12/07/2022 | 08:30



O espetáculo Chorinho, produzido pela Cia Fuxico de Teatro, estreia hoje na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro, em São Paulo.

A peça realizada pela companhia de Santo André é estrelada pelos personagens tia (interpretada por Cida Lima) e morador de rua (Ronaldo Barbosa).

No enredo, ambos sofrem com a solidão da vida urbana, mas, com poesia e humor, conseguem construir uma amizade inusitada e compartilhar os sentimentos e desafios do dia-a-dia.



HISTÓRICO

A Cia Fuxico de Teatro possui mais de 20 anos de história criando projetos culturais no Grande ABC e em outras diversas cidades do Estado de São Paulo.

Barbosa e Cida, que exaltam a importância de apoiar a cultura regional, tiveram experiências artísticas em locais como a Escola Livre de Teatro de Santo André e a Fundação das Artes de São Caetano.

As exibições contam com direção e desenho de luz de Marcos Loureiro, operação de som e luz de Cleber Denuncio e autoria de Fauzi Arap.

ENTRADAS

As apresentações começam às 20h e ocorrem às terças e quartas-feiras até 27 de julho. O evento é gratuito.

Os ingressos podem ser reservados pelo e-mail reservachorinho@gmail.com ou também pelo WhatsApp (11) 99695-1097.