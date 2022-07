EC São Bernardo apresenta time feminino ao Paulistão

Renan Soares

Especial para o Diário



12/07/2022 | 08:17



O EC São Bernardo apresentou seu elenco feminino para a disputa do Campeonato Paulista de 2022. A equipe será a única representante do Grande ABC na competição. Atualmente com elenco de 25 jogadoras, o time será comandado por Márcio Oliveira, treinador bicampeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo São José, além de ter como gestor Will Viana, que acumula passagens por clubes da América Latina.

O Paulistão Feminino terá início em 10 de agosto e participação de 12 equipes, inclusive clubes populares da Primeira Divisão: Bragantino, Corinthians, EC São Bernardo, Ferroviária, Palmeiras, Pinda, Portuguesa, Realidade Jovem, Santos, São José, São Paulo e Taubaté. Na primeira fase, todos se enfrentam em turno único, sendo que os quatro mais bem colocados avançam à próxima etapa. A tabela ainda será anunciada.

“Sabemos de toda a dificuldade de iniciar um projeto, algo que não tem aqui na nossa região, que é time profissional feminino. Conseguimos a possibilidade de jogar o Paulistão e. superando as dificuldades, a nossa ideia é manter o planejamento que traçamos, de três anos. Nosso objetivo atualmente é fazer grande competição estadual e, posterior a isso, já ingressar ao nível nacional”, avalia o coordenador do futebol feminino do EC São Bernardo, Will Viana. Atualmente o time joga o campeonato regional. Ontem a equipe venceu o Santo André por 5 a 0 e agora faz a final contra Diadema.

O elenco é mescla de experiência e juventude. Rayssa de Jesus, por exemplo, tem apenas 16 anos, enquanto Samara Dias, a Sassá, 34, e acumula passagens por grandes clubes, como Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro. Segundo Will Dantas e Márcio Oliveira, a intenção é juntar atletas do Grande ABC a de outros Estados e nacionalidades, como a goleira Cecilie Mortensen, 24 anos, dinamarquesa. A lateral-direita Amanda Ribeiro é outra que já atuou em território europeu e teve como último time o Club de Futebol Villanovense, da Espanha.

“É uma satisfação para mim e para todas as meninas vestir a camisa do (EC) São Bernardo. É clube que tem história, identidade, está desde 1928 aqui, e nós queremos a partir de agora construir uma história para o futebol feminino. Nós todas estamos bastante empenhadas para isso, é uma responsabilidade, mas que abraçamos com muita vontade”, comenta Amanda.

O clube vai mandar suas partidas nos estádios 1º de Maio, em São Bernardo, e Bruno Daniel, em Santo André. Atualmente a equipe treina no Baetão e usa as mesmas dependências do time masculino, mas com equipes de preparação diferentes. O EC São Bernardo aguarda as confirmações sobre as competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol, no sub-15, sub-17, sub-20, para traçar os planos das categorias de base. A meta para a base é priorizar as atletas da região.

O Paulistão vai distribuir R$ 2,6 milhões aos clubes. O campeão leva R$ 1 milhão, enquanto o vice embolsa R$ 500 mil. Também terá transmissão pelo canal SporTV e por uma das patrocinadoras por meio da Twitch. A final está programada para dezembro. O Corinthians é o atual vencedor do torneio, do qual é tricampeão.