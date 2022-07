Água Santa recebe Oeste no Inamar para subir à liderança

Da Redação



12/07/2022



O Água Santa recebe hoje, no Inamar, às 15h, o Oeste e vitória leva a equipe de Diadema à liderança do Grupo C da Copa Paulista. O time do técnico Thiago Carpini soma três pontos após triunfo na estreia sobre a Portuguesa, no Canindé, por 1 a 0. O Oeste é o quinto, com apenas um ponto, fruto de empate na rodada inaugural com o São Caetano. A partida fecha a segunda rodada do torneio.

No clássico regional pela segunda rodada da Copa Paulista, Azulão e EC São Bernardo ficaram no empate (0 a 0), sábado, no Anacleto Campanella. Com o resultado, o São Caetano chegou à segunda igualdade em dois jogos no torneio, e aparece na terceira posição do Grupo C, com dois pontos. Já o Cachorrão, que buscava a reabilitação após estreia com derrota para o Juventus no 1º de Maio, 1 a 0, somou o primeiro ponto e é sexto.

No outro confronto da chave a Portuguesa se reabilitou, venceu o Juventus na Rua Javari, 2 a 0, e assumiu a liderança do grupo, com três pontos, mesma pontuação de Netuno e também iguais nos outros critérios de desempate. Em terceiro o Moleque Travesso, também com três, mas atrás no saldo de gols (-1). Na sequência vêm São Caetano, com dois pontos, e Oeste e EC São Bernardo, com um cada.

Também no sábado, no complemento da rodada, Lemense 1 x 2 Primavera, São Bento 0 x 2 XV de Piracicaba, Marília 2 x 0 Sertãozinho, Desportivo Brasil 2 x 1 Rio Claro. Hoje, às 20, o Botafogo recebe em Ribeirão Preto o Noroeste, de Bauru, às 15h.

O São Caetano volta a campo domingo, às 10h, contra o Juventus, na Rua Javari, em São Paulo. Já o EC São Bernardo faz no sábado o clássico regional frente ao Netuno, às 15h, no 1º de Maio.

Na primeira fase da competição os 17 clubes jogam dentro dos respectivos grupos em turno e returno, classificando-se para as quartas de final os dois com o maior número de pontos em cada um dos três grupos e os dois melhores terceiros colocados.

O campeão terá direito de escolher uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, ambos de 2023. A vaga restante fica com o vice-campeão.