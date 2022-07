Datena é internado com covid-19 em São Paulo

11/07/2022 | 09:10



O apresentador José Luiz Datena anunciou que está internado com covid-19 no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele deu entrada no sábado, dia 9, e o diagnóstico da doença ocorreu neste domingo, 10. "Internado ontem (sábado), diagnosticado hoje (domingo) com covid-19 no Sírio Libanês. Melhor hospital do Brasil, melhores médicos; entre eles meus irmãos Kalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de saúde", escreveu Datena no Stories do Instagram.

Ele aproveitou para conscientizar as pessoas sobre a pandemia. "Quero aqui dar meu depoimento pessoal: mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso. Use máscara e tome vacina."

Por fim, Datena fez um agradecimento aos profissionais de saúde do hospital. "Gostaria também de agradecer a todos enfermeiros e enfermeiras pelo carinho e atenção". O apresentador não informou mais detalhes sobre seu estado de saúde.